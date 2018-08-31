التعادل السلبي يُخيم على مباراة القادسية والفتح

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة القادسية والفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو القادسية والفتح هز الشباك وفض اشتباك التعادل السلبي، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

واستمر ضغط اللاعبين في الشوط الثاني من مباراة القادسية والفتح، أملًا في تسجيل هدف وانتزاع نقاط المباراة الثلاث، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وتُعد مباراة القادسية والفتح هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم، حيث فاز الهلال على الفيحاء بهدف نظيف، وتغلب الشباب على الاتحاد بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل الفيصلي والباطن بهدفين لكل فريق.