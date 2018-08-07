التعليم تحذر المدارس الأهلية من تحديد أماكن معينة للزي أو الكتاب وإلا العقاب

المواطن - الرياض

شدد المتحدث باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، على جميع المدارس الأهلية والأجنبية ضرورة الالتزام بضوابط الرسوم الدراسية المتضمنة عدم تحديد أماكن معينة للزي المدرسي أو الكتب الدراسية منعًا للاحتكار ولتكون متاحة بأسعار مناسبة.

وأكد العصيمي، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن وزارة التعليم ستتابع بحزم جميع الشكاوى التي ستردها على الرقم الموحد للبلاغات (19996)، وستطبق الجزاءات التي نصت عليها الأنظمة والتعليمات بحق المدارس المخالفة.