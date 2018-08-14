التعليم تستلم 662 مشروعًا خلال عامين وتنفذ 1059 آخرين حتى 2020م

المواطن - الرياض

أعلنت وكالة وزارة التعليم للمباني عن استلام 662 مشروعًا تعليميًّا خلال عامي 2016 و2017، واستفاد منها طلاب وطالبات التعليم العام في عدد من المناطق والمحافظات فيما سيتم استلام 1059 خلال الأعوام القادمة حتى عام 2020م.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للمباني، المهندس عبدالرحمن الشايع، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة طموحة تستهدف إلى استكمال البنية التحتية لمبانيها، مضيفًا أن وزارة التعليم قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الاستثمار في المباني التعليمية والتخلص من المباني المستأجرة، سواء المدارس الحكومية أو الأهلية بما يسهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويدعم التوجهات التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها وهي التخلص من المباني المستأجرة واستكمال البنية التحتية للمباني التعليمية حتى يحصل كل طالب وطالبة على فرصتهما في التعليم داخل مبانٍ ذات بيئة تعليمية جاذبة.

وأوضح التقرير الذي تضمن أعمال وكالة المباني خلال الأشهر الماضية أن عدد المشاريع المستلمة خلالها بلغت 224 مشروعًا إضافة إلى 34 مشروعًا آخر يجري استلامها خلال الأيام القادمة، كما بلغ إجمالي المشاريع التي يجري تنفيذها حاليًّا 990 مشروعًا، إضافة إلى سحب وإلغاء عقود عدد من المشاريع المتعثرة وإسنادها إلى شركة تطوير لاستكمال تنفيذها في أسرع وقت.

وأضاف التقرير أن المباني المستأجرة التي تم الاستغناء عنها بلغ عددها 178 مبنى وسيتم الاستغناء عن 71 مبنى مستأجرًا في نهاية الفصل الدراسي الأول من العام 1439 الجاري-1440هـ.

وبين التقرير أن عدد المشاريع المسندة لشركة تطوير بلغت 55 مشروعًا جاري تنفيذها و98 مشروعًا مستلمًا و65 مشروعًا تم الانتهاء منها وتخضع لإجراءات الاستلام، بينما بلغ عدد المشاريع المفسوخ عقودها مع الشركة الصينية والمسندة إلى شركة تطوير للمباني 77 مشروعًا.

تجدر الإشارة إلى أن المشاريع المستلمة خلال الأعوام السابقة كانت قد بلغت 372 مشروعًا في العام المالي 2016 و290 مشروعًا في عام 2017، أما في العالم الحالي 2018 فمن المتوقع استلام 340 مشروعًا بينما في العام 2019 فسيتم استلام 350 مشروعًا إضافة إلى 369 مشروعًا في عام 2020.