التعليم تشارك في الحج بـ9حضانات وروضات موسمية
تستقبل أطفال حجاج الداخل بإشراف منسوبي الوزارة

التعليم تشارك في الحج بـ9حضانات وروضات موسمية

2018/08/19
الساعة 9:23 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تشارك وزارة التعليم في موسم الحج بـ 9 حضانات وروضات موسمية تستقبل أطفال حجاج الداخل بإشراف منسوبي الوزارة، وذلك ضمن خدماتها وجهودها التي تقدمها خلال موسم حج 1439هـ.

ويعمل في هذه الحضانات والروضات أكثر من 270 مشغلة وحاضنة ومعلمات رياض الأطفال لرعاية أبناء الحجيج السعوديين والمقيمين.

 

 


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