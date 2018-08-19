التعليم تشارك في الحج بـ9حضانات وروضات موسمية

المواطن - الرياض

تشارك وزارة التعليم في موسم الحج بـ 9 حضانات وروضات موسمية تستقبل أطفال حجاج الداخل بإشراف منسوبي الوزارة، وذلك ضمن خدماتها وجهودها التي تقدمها خلال موسم حج 1439هـ.

ويعمل في هذه الحضانات والروضات أكثر من 270 مشغلة وحاضنة ومعلمات رياض الأطفال لرعاية أبناء الحجيج السعوديين والمقيمين.

ضمن خدماتها وجهودها التي تقدمها خلال موسم #حج_1439هـ ..#وزارة_التعليم تشارك بـ 9 حضانات وروضات موسمية تستقبل أطفال حجاج الداخل بإشراف منسوبي الوزارة ويعمل بها أكثر من 270 مشغلة وحاضنة ومعلمات رياض الأطفال لرعاية أبناء الحجيج السعوديين والمقيمين#العالم_في_قلب_المملكة#قناة_عين pic.twitter.com/XSJw1iVmJL — قناة عين (@iEN_tv) August 18, 2018