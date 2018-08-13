التعليم تعلن استمرار اختبارات الفصل الصيفي للثانوية حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، استمرار اختبارات الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية، إلى يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه بناء على ما ورد من استفسارات بشأن اختبارات الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية، نود الإحاطة بأن الاختبارات سوف تستمر إلى يوم الأربعاء ٤ ذي الحجة”.

وأضاف العصيمي: “أما فيما يخص الجامعات فنأمل التأكد مباشرةً من مصدر إعلام كل جامعة على حدة”.