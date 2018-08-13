التعليم تعلن استمرار اختبارات الفصل الصيفي للثانوية حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، استمرار اختبارات الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية، إلى يوم الأربعاء المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه بناء على ما ورد من استفسارات بشأن اختبارات الفصل الصيفي في المرحلة الثانوية، نود الإحاطة بأن الاختبارات سوف تستمر إلى يوم الأربعاء ٤ ذي الحجة”.
وأضاف العصيمي: “أما فيما يخص الجامعات فنأمل التأكد مباشرةً من مصدر إعلام كل جامعة على حدة”.
مختارات
الأشقياء الثلاثة تورطوا في 19 جريمة سرقة وهكذا أوقعت بهم شرطة المدينة
توضيح من السعودية للكهرباء حول إصدار الفواتير على أيام