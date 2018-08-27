التعليم توجه رسالة لقادة المدارس

المواطن - الرياض

‏‫ناشد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي جميع قادة المدارس بسرعة إخلاء طرف جميع المنقولين في حركة النقل الداخلي والخارجي؛ حتى يتم التمكن من رفع المباشرة في مدارسهم الجديدة.

وأشار العصيمي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن أي تأخير في ذلك سيكون مسؤولية القادة.

وبيَّن العصيمي أنه إلحاقاً لما تم نشره سابقاً من ترحيل بيانات المشمولين بحركة النقل الخارجي والداخلي إلى نظام فارس، وأن المعلمين يباشرون مع العودة في مدارسهم الجديدة.

وأضاف أنه نظراً لكون بعض قادة المدارس لم يقم بإخلاء الطرف أثناء فترة الدوام قبل إجازة عيد الأضحى لذا جرى التنويه.