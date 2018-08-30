التقاعد تتفاعل مع مبادرة الأسبوع الدراسي الأول بهذا القرار

المواطن - الرياض

دعا محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد طلال النحاس، منسوبي المؤسسة لمشاركة أبنائهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي أولى ساعات يومهم الدراسي الأول، تشجيعًا لهم في بداية مشوارهم الدراسي.

وقال طلال النحاس، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نتمنى عامًا دراسيًّا عامرًا بالنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلاب.. وفي هذه المناسبة، وإلحاقًا بمبادرة معالي وزير الخدمة المدنية، تسعد مؤسسة التقاعد بدعوة منسوبيها إلى مشاركة أبنائهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي أولى ساعات يومهم الدراسي الأول، تشجيعًا لهم في بداية مشوارهم الدراسي”.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت اليوم الخميس، عن منح الموظفين والموظفات من الآباء والأمهات ساعات عمل مرنة ومختصرة خلال الأسبوع الدراسي الأول، من خلال الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر خلال نفس اليوم، بما لا يؤثّر على سير العمل وجودة الخدمات، لمرافقة أبنائهم المستجدين في الحضانات والصف الأول الابتدائي.