التقاعد: حالة واحدة لاحتساب السنة باثنتين

المواطن - الرياض

قالت المؤسسة العامة للتقاعد، إنه سيتم احتساب السنة باثنتين، إذا تم تمديد الخدمة العسكرية أو وجدت خدمات إضافية، وبذلك يمكن إتمام المدة كاملة وهي 35 سنة.

وأضافت مؤسسة التقاعد أن مدة الاشتراك الخاضعة للتأمينات لا تحتسب خدمة مكملة لغرض التقاعد، وإنما تحسب في تخصيص المعاش التقاعدي بعد اكتمال الخدمة النظامية الفعلية الخاضعة لنظام التقاعد، موضحةً أن المستفيد يمكنه الحصول على المعاش من خلال الحساب البنكي أو عبر وكيل.

وشددت التقاعد على أهمية إثبات الإعالة للاستفادة من المعاش التقاعدي، متابعةً أنه في حال أوقف نصيب أحد المستفيدين من المعاش لا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن 50% من معاش التقاعد.