التميمي يتفقد مطار المدينة: تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج

المواطن - المدينة المنورة

تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم بن محمد التميمي اليوم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، للاطمئنان على سير العمل والاطلاع عن كثب على خطة المطار التشغيلية لموسم حج هذا العام 1439هـ في مرحلتي القدوم والمغادرة، كما تفقد صالات الحج بالمطار واستقبل معاليه حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المدينة المنورة.

وشملت الجولة التفقدية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي زيارة صالة الحج والصالة المخصصة لمبادرة (طريق مكة) بالإضافة إلى الفندق الجديد بالمطار، وعقد معالي رئيس هيئة الطيران اجتماعاً مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطار، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطة التشغيلية لمرحلتي القدوم والمغادرة خلال موسم حج هذا العام.

وأكد التميمي، على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات مغادرتهم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتيسير كافة الخدمات للحجاج منذ قدومهم المملكة وحتى عودتهم إلى بلدانهم، وأشار معاليه إلى أن خدمة الحجاج شرف عظيم اختص الله بها المملكة، مؤكداً ومشيداً بجهود كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطار وتضافر جهودهم لضمان توفير التنظيم والانسيابية في توفير كافة التجهيزات وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.