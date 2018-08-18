التواصل الحكومي يوفر أكثر من 1000 مادة على بوابة الحج الإعلامية

المواطن - واس

بينما يستعد العالم الإسلامي لبدء مناسك الحج غدًا وهو يوم التروية، يكمل مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام جهوده لتغطية موسم حج 1439هـ ، وتتمثل هذه التغطية في الموقع الرسمي (بوابة الحج الإعلامية) وعنوانها هنا، حيث لا يقتصر الموقع على تغطية “الأخبار” في القسم الخاص بها، بالرغم من أن التقارير الإخبارية تُرفع على مدار الساعة؛ إلا أنه أيضًا يهتم بالقصص الإنسانية، ويحدد قسمًا كاملًا لها، من خلال قسم “القصص” يُنشر محتوىً لم يكن على الإنترنت سابقًا، كرسالة (مالكوم إكس) الشهيرة التي لم تكن منشورةً بالعربية من قبل، وقصة حج من يُزعم أنه أغنى رجلٍ في التاريخ الإمبراطور المالي مانسا موسى، وقصة حج الكاتب محمد أسد للمرة الأولى.

وفي الموقع كذلك قسم معنون بـ”أرقام في الحج”، وهو معني بجمع كل بيانات الحج الرقمية وتلخيصها، للقراء والصحفيين على حد سواء، وهذا ليس القسم الوحيد الذي يخدم الصحافيين، حيث يمكنهم الاستفادة من “مركز الفيديو” و”ألبوم الصور” للحصول على وسائط متعددة عالية الجودة بدون أي قيود نشر، أضف إلى ذلك قسم “الإنفوجرافيكس”، و”المقابلات”، و”المقالات”، و”المبادرات”، لتحصل على أكثر من ألف مادةٍ منشورة، باللغتين العربية والإنجليزية، قبل بداية مناسك الحج.

خدم الموقع أكثر من 100 صحافي خلال العشرة الأيام الماضية، كل هذا يأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لخدمة الحجاج، وكل العالم الإسلامي في هذا الشهر الحرام.