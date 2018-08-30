الثأر يعود بعد 6 أشهر

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الاتحاد لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام نادي الشباب غداً في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019.

وكانت آخر مباراة أقيمت بين الفريقين في الدوري السعودي انتهت بفوز نادي الشباب الكبير على الاتحاد بثلاثية دون رد في مباراة كانت أقيمت على ملعب الملز في مدينة الرياض في الأول من مارس الماضي.

وخلال اختبار الغد بين الفريقين، يريد الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز تحقيق الفوز على نادي الشباب بنتيجة كبيرة ومقنعة، خاصة أن الاتحاد لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام الهلال في السوبر السعودي وأمام الوصل الإماراتي في ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.

أما نادي الشباب بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، فيريد استكمال إنجاز الشباب وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لليث أمام نادي الاتحاد في بطولة الدوري المحلي.

وكان الاتحاد أقصى نادي الشباب من دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، حيث فاز العميد على الليث بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

تعاقد الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع النجم المغربي كريم الأحمدي، كما نجح العميد في التعاقد مع المهاجم البرازيلي رومارينيو من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

تولى رامون دياز تدريب الاتحاد، بعد رحيل المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا في صيف العام الجاري.