الجبير: الموقف الكندي المستغرب مبني على معلومات مضللة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن الموقف المستغرب الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الكندية أمس مبني على معلومات مضللة.

ولفت الجبير إلى أن المملكة لن تقبل أي محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية.

وتسبب الموقف الكندي في انتقادات واسعة لمحاولات أوتاوا التدخل في شؤون المملكة تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

وأكدت المملكة أن الإجراءات التي تتم بخصوص بعض الموقوفين تتوافق مع الأنظمة ولا تنتهك حقوق أي مواطن.

وطردت المملكة سفير كندا واستدعت سفيرها للتشاور على خلفية هذا الموقف المستهجن.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أمس، أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ويجافي الحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحةـ وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.