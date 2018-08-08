الجبير: كندا أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به تجاه المملكة

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن كندا أخطأت بتدخلها في الشأن الداخلي للمملكة وعليها تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه.

وأضاف الجبير أن الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان أو بأمور حقوقيين وإنما يتعلق بأمن الدولة السعودية.

ولفت الجبير إلى أن الاستثمارات الكندية السابقة في المملكة لا تزال قائمة موضحًا أن الأزمة ستؤثر على الاستثمارات الجديدة.

وأشار الجبير إلى أن المملكة حريصة جدًا على المواطنين ولم ولن تبخل بتقديم المساعدات لهم في كل المجالات، مشيدًا بالدعم الذي لاقته المملكة من العديد من الدول خاصة دول الخليج في أزمتها مع كندا.

وكانت المملكة طردت سفير كندا واستدعت سفيرها للتشاور بعد تصريحات غير مقبولة تحدثت فيها الخارجية الكندية عن قضايا حقوق الإنسان في المملكة، الأمر الذي يعد تدخلًا مرفوضًا تعاملت معه المملكة بالحزم اللازم.