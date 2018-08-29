الجبير من روسيا: الاتفاق النووي لم يمنع إيران من دعم الإرهاب وتطوير برامجها الصاروخية

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الاتفاق النووي الإيراني لم يشتمل على منع طهران من دعم الإرهاب وتطوير برامجها الصاروخية.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم: اتفقنا مع روسيا على التنسيق والتشاور بشأن كافة تطورات المنطقة معبرًا عن تطلعه إلى عقد اجتماعات عديدة في المستقبل مع روسيا.

وأشار الجبير إلى أن المناقشات السعودية الروسية تضمنت الاتفاق على على أهمية الوصول إلى حل في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث.

وأضاف: بحثنا أوضاع سوريا مع الجانب الروسي وضرورة تطبيق القرارات الأممية في هذا الشأن.

ولفت الجبير إلى أن السعودية تبذل كل ما في وسعها منذ عقود لتذليل كل شيء للحجاج.