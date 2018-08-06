الجبير يستعرض القضايا الإقليمية مع مسؤول بالشيوخ الأميركي

المواطن - واس

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، كبير الموظفين الجمهوريين المختصين بشؤون الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إيريك ترايجر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال، نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير جمال عقيل.