الجزائر تسجل أول حالة وفاة بسبب الكوليرا

المواطن - متابعة

أعلنت الجزائر رسميًّا، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا في ولاية البليدة، غرب العاصمة الجزائر، كما أكدت إصابة 41 آخرين بالداء في أربع ولايات.

وأكد مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، أن الإصابات بوباء الكوليرا التي تم تسجيلها في 4 ولايات، حالات “معزولة منحصرة في عائلات”.

ولفت فورار خلال مؤتمر صحافي، إلى أن حالات الإصابة سجلت في ولايات الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة والبويرة، وبلغت 41 مريضًا من بين 88 حالة مشتبه فيها، مؤكدًا أن: “الوضع متحكم فيه”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وبعث فورار رسائل طمأنة بخصوص الحالات المسجلة، مؤكدًا أن الوضع “لا يدعو إلى القلق ولا يستدعي إعلان حالة الطوارئ”.