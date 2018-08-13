الجزيرة الإماراتي وعقدة الأندية السعودية

المواطن - طارق سعد

لا يملك الجزيرة الإماراتي سجلاً حافلاً أمام الأندية السعودية التي خاض ضدها 21 مباراة، حيث خسر في 11 منها مقابل 3 فوز و6 تعادلات.

ويُعد لقاء اليوم بين النصر والجزيرة الإماراتي، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال، الأول في تاريخ لقاءات الفريقين والـ22 للجزيرة في مواجهة الأندية السعودية.

ويُعد الأهلي أكثر الفرق السعودية التي واجهت الجزيرة بواقع 5 لقاءات جميعها لحساب دوري أبطال آسيا، يليه الاتفاق الذي جمعته بالجزيرة 4 لقاءات في بطولة الأندية الخليجية ومثلها للهلال في دوري أبطال آسيا.