الجلعود يطالب منسوبي أحوال مكة بتقديم أرقى الخدمات للحجيج

المواطن - مكة المكرمة

تفقد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود في زيارته لمنطقة مكة المكرمة، مكاتب الأحوال المدنية المخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة؛ اطلع خلالها على الاستعدادات والآلية المتبعة لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم.

وطالب الجلعود منسوبي الأحوال المدنية ببذل كافة الجهود لتقديم أرقى الخدمات وتسخير كافة الإمكانات للحجاج، مشددًا على وجوب تمثيل المملكة بشكل يليق بمكانتها الكبيرة، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتسخير الطاقات البشرية والتقنية كافة لضيوف الرحمن وخدمتهم على أكمل وجه.

الجدير ذكره أن المكاتب تقدم خدماتها للحجاج في المشاعر المقدسة على مدار الساعة، وهي المكتب المتواجد بمجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي، ومكتب الطوارئ بحي المعيصم ، إضافةً إلى المكاتب المتواجدة على طرق الحجاج.

كما تضمنت جولة الوكيل زيارة لمركز الأرشفة المركزي بالمنطقة، تفقد من خلالها سير العمل داخل المركز ومناقشة مهامه، بتواجد مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري.