الجمارك: الأدوية النفسية لا يتم فسحها إلا في هذه الحالة

المواطن - الرياض

أكدت الجمارك أن الإجراء المتبع للأدوية النفسية لا يتم فسحها إلا بموجب وصفة طبية ومختومة ويتم الموافقة عليها من قبل مندوب الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي.

وجاء ذلك ردًا من الجمارك على استفسار بموقع “تويتر” بشأن هل يمنع النظام دخول الأدوية النفسية المقيدة التي يتم صرفها من قِبل استشاري نفسي ويوجد معها وصفة الطبيب وتوقيعه وختمه؟

وفي سياق آخر، ردت الجمارك على استفسار آخر بشأن استيراد شحنات شخصية، موضحةً أن الشحنات إذا تجاوزت قيمتها 1000 ريال، يطبق عليها رسوم جمركية حسب نوع السلعة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.