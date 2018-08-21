الجمارك توضح شروط دخول الفحم إلى المملكة

المواطن - الرياض

أكدت الجمارك أن الفحم مسموح بدخوله إلى المملكة، ولكن بشروط.

وأوضحت الجمارك ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه يجب أن تكون جميع البيانات باللغة العربية كالوزن والكمية وبلد الإنتاج.

وفي سياق آخر، قالت الجمارك: إن الأقسام التي تتعامل مع المسافرين والأقسام الخاصة بفسح الشحنات تعمل على مدار الساعة، بما في ذلك خلال أيام الأعياد.