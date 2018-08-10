الجماهير تتوقع بطل الدوري السعودي 2019

المواطن - مروة نبيل

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق منافسات الدوري السعودي 2019، وسط توقعات بموسم قوي للغاية، في ظل تدعيم الأندية بلاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ودشنت الجماهير هاشتاقًا يحمل اسم توقع بطل الدوري السعودي 2019 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وشهدت تفاعلًا كبيرًا، ليُصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قليل.

ورصدت “المواطن” أبرز تنبؤات الجماهير عبر هاشتاق توقع بطل الدوري السعودي 2019 على “تويتر”، وانحسرت توقعاتهم حول الرباعي الهلال، الأهلي، النصر والاتحاد، فيما رأى الكثيرون أن الوحدة سيحتل مركزًا متقدمًا في الموسم الجديد من المسابقة المحلية.

وكتب “نيوتن النصر”: “ما يبيلها.. وبكل صدق وصراحة.. الدوري لـ الهلال.. أكثر فريق متكامل ومتجانس.. مكتمل الصفوف وبمدرب عالمي.. الاحتياطي عندهم في مستوى الأساسي.. ترسانة مدججة بجميع النجوم والمواهب.. حامل اللقب لموسمين متتالين.. وسوف يحصد الثالث تواليًا.. وبالتوفيق”.

وقال “عبدالعزيز”: “توقعي لـ ترتيب الدوري والعلم عند الله.. النصر، الأهلي، الاتحاد، الفيصلي، الشباب، الاتفاق، الباطن، الوحدة، الهلال، القادسية، التعاون، الفيحاء، أحد، الرائد، الحزم والفتح”، وكتب حساب يحمل اسم “نوليسا”: “تقريبًا التنافس بين الأهلي والهلال وبإذن الله الدوري أهلاوي”.

وعلقت “هنادي” قائلة: “الاتحاد حبيبنا”، وكتب “بندر العمار”: “أهلاوي ملكي بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد فضلوها متفائل دائمًا”، وقالت “آلاء”: “القلب والأمنية يقول الأهلي بس الواقع واللي تشوفو عيني يقول النصر”، وتابعت “سارة”: “هل في أحد يقدر يقول غير. العميد. سوف تعود أيّام الآتي الجميلة”.

وتفاعل “صلاح مخارش” مع توقع بطل الدوري السعودي 2019 على “تويتر”، وقال: “صراع المقدمة أو الثلاثة الأوائل سيكون بين النصر والاتحاد والوحدة ثم ستكون المراكز الثلاثة التي تليها من الرابع إلى السادس بين الهلال والأهلي والشباب (توقع)..! أما التوقع والتمني للموسم القادم النصر، فالنصر ما ينقصه شيء للبطولة”.

وأضاف “سلطان سولي”: “من الصعب تحسب الدوري.. الدوري السعودي صار نار بشكل مو طبيعي أما موضوع الدوري يا هلال أو اتحاد الي يأخذ السوبر يأخذ الدوري الله أعلم”، وقال “عبدالله بن محمد الفيفي”: “الدوري بيروح لأحد كبار السعودية العميد أو الزعيم”، وكتب “عامر العنزي”: “إن شاء الله كبير الرياض العالمي”.

وتابع “قريزمان العتيبي”: “الهلال ما هو مطالب السنة ذي ببطولة الدوري بحكم أخذها مرتين في الموسمين الماضية، ولكن أتوقعها هلالية بفارق أكثر من 4 نقاط من منافسة المتوقع النصر والسبب هو قوة الدكة الهلالية والشي الثاني ضعف الحراسة النصراوية. أتوقع الاتحاد منافس بقوة للدوري والكأس”.

حساب يحمل اسم “أوسكار” تفاعل مع توقع بطل الدوري السعودي 2019 على “تويتر”، وكتب: “إن لم يكون بطل الدوري الأهلي الملكي فـ بإذن الله بطل الدوري النصر العالمي”، وقال “عامر”: “الهلال وبيحسمه قبل نهايته بجولتين فضلوها والوعد قدام”.