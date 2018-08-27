الجماهير تدعم ابن تركي.. وتؤكد: كحيلان رمز من رموز النصر

المواطن - مروة نبيل

دائمًا ما تُدافع الجماهير عن المسؤولين واللاعبين والمحبين للنادي، لذلك حرص جمهور العالمي على تدشين هاشتاق يحمل اسم “كحيلان رمز من موز النصر” على “تويتر”؛ لدعم رئيس مجلس الإدارة السابق، الأمير فيصل بن تركي.

وبات هاشتاق “كحيلان رمز من موز النصر” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، خلال وقت قصير للغاية؛ نظرًا للتفاعل الجماهير الكبير معه سواء من محبي العالمي أو الأندية الأخرى.

ورصدت “المواطن“، أبرز ردود الفعل على هاشتاق كحيلان رمز من موز النصر عبر “تويتر”، وقال أبو يزن الفقيهي: “رجل قدم أكثر من ربع مليار وفوق ذلك ضحى بصحته ووقته وبذل جهده وانتشل النصر من الضياع بعد رحيل الرمز واعتزال النجوم ولولا عدم التوفيق ومحاربة بعض المحسوبين على النصر لحقق كل ما يطمح له كل نصراوي”.

وكتب فواز: “نعم رمز من رموز العالمي ونفخر به ولن ننساه”، وقال آخر: “الرمز الثاني بعد الأمير عبدالرحمن بن سعود. هذه إحدى الحقائق العميقة والواضحة في تاريخ النصر. سعود السويلم، قد يضيف نفسه رمزًا آخر، عندما يحقق نتائج جديدة ومختلفة، عندما يحقق بطولات”.

وقال ناصر الحارثي: ” من يسيء للرمز كحيلان. بكرة يسيء للشامخ .. كل من خدم العالمي له كل التقدير والاحترام شوية تذاكر خلت لسانك طويله يالطويل”، وكتب العمري: “أبو تركي رجل عاشق للنصر سيبقى في قلوبنا حتى ولو كنا قد اختلفنا في بعض الأحيان ولكن يبقى له كل الود والتقدير”.

وتابع عبد المجيد المناع: “نختلف ونتفق مع ” كحيلان ” في امور كثيره وكلها كانت تصب في مصلحة النصر .. وانتهت مع تنحي الفارس من جواده نكن لأبو تركي كل المحبة والتقدير ولن يقبل المشجع النصراوي الاساءة بأي شكل من الاشكال لرموز العالمي .. شكرًا يا صاحب السمو على ما قدمت فأنت في قلوبنا”.

وأضاف توماس شيبلي: “سيبقى الكبير كبير يا كحيلان وجمهور الوفاء ما ينساك ولا يهضم حقك وشكرا على كل شيء واتمنى تدعم عالمي في مسيرته العالمية”، وعلق الناقد الرياضي عادل الملحم قائلًا: “فيصل بن تركي أعاد النصر لمنصات التتويج بعد أن دخل في غرفة الإنعاش ستة سنوات”.

وتفاعل ذيب الدحيم مع هاشتاق كحيلان رمز من موز النصر قائلًا: “فيصل ولد تركي ولد عبدالعزيز اسمه يكفي يا خفافيش الظلام صح لسان من كتبها ..”، وقال أحمد الجدي: “عرفناه نقيًا ومتواضعًا ومتسامحًا .. اسم مؤثر وصاحب بصمة خاصة في رياضتنا وليس في النصر فقط .. يستحق هذه المحبة”.

وعلق ناصر قائلًا: “فيصل بن تركي.. هذا الرجل حضر ومسك زمام الأمور بالنصر في وقت لا يريد هذا النصر الحزين أي إنسان، نادي لا يملك اي مقوّم من مقومات النجاح الا الجمهور ! عمل واجتهد وصنع فريق لا يُقهر بفتره وجيزة وأحرز دوريين متتالين ( لم اعهدنا جاحدين ) شكرًا”.

حساب يحمل اسم “باتسيتوتا” علق قائلًا: “سيبقى موسم ٢٠١٤ عالقًا في ذاكرة التاريخ اكتساح نصراوي ساحق داخل الملعب وخارجه كمية أفراح ومشاعر نصراوية لا توصف إبداع جمهور النصر أشعل روح التنافس وأعاد جماهير الأندية للملاعب هذا الإنجاز مسجل باسم الأمير فيصل ولن تنسى جماهير النصر الوفية ذلك”.