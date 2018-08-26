الجماهير تستعيد ذكرياتها بهاشتاق أول مباراة حضرتها

المواطن - مروة نبيل

تحرص الجماهير السعودية على مساندة المنتخب الوطني والأندية من المدرجات، لذلك حرصت على استعادة ذكرياتها عبر هاشتاق أول مباراة حضرتها الذي بات ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ورصدت “المواطن“، أبرز التعليقات على هاشتاق أول مباراة حضرتها عبر “تويتر”، وقال مشبب بن عشق: “الهلال والنصر ذهاب المربع الذهبي١٤١٧ انتهت ٢-٢ وشُطب بعدها صالح النعيمة والإياب انتهت ٣-١ للهلال – هدف الراية”.

وكتب عامر: “نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في جدة عام ١٤١٥هـ وانتهت بثلاثية للنصر مقابل هدف للهلال”، وقال عبد الإله الهزلي: “الاتحاد والأهلي موسم 2012.2013 والاتحاد خسر للأسف كنت ثاني متوسط والآن أنا في ثاني سنة في الجامعة ست سنين مرت”.

وقال خالد العصيمي: ” اعتزال اللاعب صالح النعيمة في ملعب الملز عام 1410 الهلال نجوم العالم وعلى رأسهم اللاعب الكبير زيكو وانتهت المباراة 1/1″، وكتب حساب يحمل اسم أحمد الشمري: ” كان نهائي كأس الكؤوس الآسيوية بين النصر وسامسونج الكوري عام ١٩٩٨ وفاز النصر”.

وتفاعل آخر مع هاشتاق أول مباراة حضرتها قائلًا: “نهائي كأس ولي العهد بين الهلال والأهلي 2006 . . وانتهت ١-٠ للزعيم بهدف ذكي ملعوب من الفتى الذهبي نواف التمياط”، وكتبت هيام: ” الشباب والاتحاد في كأس الملك”.

وعلق فهد الحربي قائلًا: ” الهلال و نجران يوم الهلال يفوز بدوري أتوقع ٢٠١٠ انتهت ٢/١ للزعيم”، وقالت ناهد الأحمد: ” السعودية والكويت بكأس الخليج بالبحرين وأول مرة أدخل ملاعب طبعًا قبل دخولي مجال الإعلام الرياضي المهم كان شعورا جميلا جدًا”.

محمد الدوسري تفاعل مع هاشتاق أول مباراة حضرتها قائلًا: ” الهلال والترجي عام ١٤١٦هـ طبعاً النصر كان منظم البطولة العربية ومزينين الملعب أصفر وأزرق الهلاليون قالوا لهم: نشكركم على استضافتها ونعدكم بتحقيقها وحققناها”.