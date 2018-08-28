الجميع يترقب .. إليك القنوات الناقلة لـ حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

سيُقام اليوم الثلاثاء وخلال دقائق قليلة حفل تدشين وانطلاق الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم موسم 2018- 2019، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ونشر الحساب الرسمي للدوري السعودي على تويتر القنوات الناقلة لحفل تدشين الدوري السعودي وهى” قناة KSA SPORTS، MBC، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، البحرين الرياضية، قناة 24 الرياضية”.

ويذكر أن العديد من نجوم الفرق المشاركة في الدوري السعودي ستحضر حفل تدشين الدوري السعودي والذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وسينطلق الدوري السعودي في ثوبه الجديد يوم الخميس المقبل بثلاث مواجهات، حيث سيواجه” الاتفاق نادي الرائد، بينما يواجه النصر نادي أحد، وستكون المباراة الأخيرة يوم الخميس بين فريقي الوحدة والحزم”.

أما يوم الجمعة المقبل فيشهد 4 مباريات في الجولة الأولى من الدوري السعودي وهي “القادسية والفتح، الهلال والفيحاء، الشباب والاتحاد، الفيصلي والباطن”.

ويوم السبت المقبل سيشهد آخر مباراة في الجولة الأولى بالدوري السعودي وستكون بين ناديي الأهلي والتعاون.

يرغب نادي الهلال في المنافسة بقوة، وذلك من أجل الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي، ولكن المنافسة ستكون شرسة للغاية وذلك بعد تعزيز أندية الاتحاد والنصر والأهلي صفوفها بصفقات من العيار الثقيل.

وكان الأهلي احتل المركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.