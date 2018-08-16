الجنيه الإسترليني يسجل أطول سلسلة خسائر منذ 2008

المواطن - متابعة

هبط الجنيه الإسترليني ، اليوم الخميس، مواصلًا التراجع للجلسة الـ12 على التوالي مسجلًا أضعف مستوى في 14 شهرًا وأطول سلسلة خسائر منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتراجع الإسترليني بشكل حاد في أغسطس مع تنامي قلق المتعاملين بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق للتجارة ومع صعود قوي للدولار الأميركي.

وواصلت العملة البريطانية الهبوط اليوم لتصل إلى 1.2660 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 22 يونيو 2017 مع مواصلة الدولار الصعود وبعد أن جاءت بيانات التضخم في بريطانيا لشهر يوليو متماشية مع التوقعات.

وبهبوطه للجلسة الـ12 على التوالي يكون الإسترليني قد سجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2008.