الجوازات: السجن والغرامة 370 ألف ريال بحق مواطنين ووافد نقلوا حجاجًا بدون تصريح

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المواطن - الرياض

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة 3 قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجاً بدون تصريح.

وشملت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

ودعت المديرية العامة للجوازات كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.

وفيما يلي أسماء المخالفين والعقوبات الصادرة بحقهم:

• خالد محمد حسن البلوشي: السجن 15 يوماً وغرامة 100 ألف ريال مع التشهير والترحيل.

• رائد سعيد حصيني السعيدي: السجن 15 يوماً وغرامة 240 ألف ريال مع التشهير.

• فهد غنيم رثيع الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 30 ألف ريال مع التشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل.​