الجوازات: تأشيرة العودة تتحول إلى نهائي.. في هذه الحالة

الجوازات: تأشيرة العودة تتحول إلى نهائي.. في هذه الحالة

2018/08/09
الساعة 1:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن منح رب الأسرة تأشيرة “نهائي” والمرافقون له موجودون خارج المملكة ولديهم تأشيرة “خروج وعودة”.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال أحد المقيمين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحة أن تأشيرة “الخروج والعودة” للمرافقين الموجودين خارج المملكة تتحول بشكل تلقائي في مثل هذه الحالة إلى “نهائي”.

وكان أحد المقيمين قد وجه سؤالاً قال فيه، “ما الإجراءات الواجب اتباعها لتحويل تأشيرة الخروج والعودة للزوجة إلى خروج نهائي بعد سفرها؟”.


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