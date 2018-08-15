الجوازات تصدر 8 قرارات إدارية بحق مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج

المواطن - واس

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل منطقة مكة المكرمة 8 قرارات إدارية بحق مواطنين ومقيم نقلوا حجاجًا بدون تصريح.

وتضمنت العقوبات الصادرة بحقهم السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

وشملت العقوبات التالية أسمائهم:

– نايف حسن مبارك الجحدلي: السجن 15 يومًا وغرامة 270 ألف ريال مع التشهير.

– فهد عبدالله صالح الغامدي: السجن 15 يومًا وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير .

– عبدالكريم خضر عابد الحارثي: السجن 15 يومًا وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.

– خيزار رازا حسين شاه: السجن 15 يومًا وغرامة 40 ألف مع التشهير والترحيل.

– محمد أحمد الزهراني: السجن 15 يومًا وغرامة 20 ألف مع التشهير.

– يعقوب سلطان عبدالعزيز: السجن 15 يومًا وغرامة 20 ألف مع التشهير.

– محمد جميل محمد الصيدلاني: السجن 15 يومًا وغرامة 20 ألف مع التشهير.

– حماد يسلم نجدان المهري: السجن 15 يومًا وغرامة 10 الآف مع التشهير والمطالبة بمصادرة المركبة.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى تجنب نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.