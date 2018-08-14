الجوازات تواصل عملها في إجازة عيد الأضحى للحالات الطارئة

المواطن - واس

أكدت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها ستستمر في تقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيي، أن إدارات الجوازات بالمناطق والمحافظات ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي أما بالنسبة لإدارات الجوازات في المنافذ الدولية البرية والبحرية والجوية فهي تعمل على مدار الساعة.

وحث اللواء اليحيى جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة في التسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، لافتًا إلى أن المديرية العامة للجوازات تستقبل الاستفسارات والملاحظات على البريد الإلكتروني [email protected]