الجوازات: ضبط 565 مخالفاً.. والتشهير بـ95 من ناقلي الحجاج بدون تصريح

المواطن - الرياض

نشرت المديرية العامة للجوازات إحصائیة لعدد المخالفات الصادرة بحق ناقلي مخالفي تعلیمات الحج، حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الثلاثاء العاشر من ذي الحجة 1439هـ.

وأصدرت الجوازات، إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تضمن 99 قراراً إدارياً ضد ناقلي الحجاج المخالفین، الذين بلغ عددهم 565 مخالفاً.

وأوضحت المديرية أنه تم التشهیر بـ95 مخالفاً، وبلغت مجموع عقوبات التوقیف الصادرة بحقهم 1860 يوماً، ومجموع الغرامات المالیة 6 ملايین ریال و150 ألفاً، فیما تم ترحیل 15 مخالفاً ومنعهم من دخول المملكة.