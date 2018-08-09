الجوازات: وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم أمس

المواطن - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء 1.057.880حاجاً، بزيادة بلغت 64.905 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 998.811 حاجاً، وعن طريق البر 48.515 حاجاً، وعبر البحر 10.554 حاجاً.