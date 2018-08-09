الجوازات: وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم أمس

الجوازات: وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم أمس

2018/08/09
الساعة 10:23 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1815
0
طباعة
المواطن - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء 1.057.880حاجاً، بزيادة بلغت 64.905 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 998.811 حاجاً، وعن طريق البر 48.515 حاجاً، وعبر البحر 10.554 حاجاً.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :