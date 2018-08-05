الجوازات: وصول أكثر من 776 ألف حاج إلى المملكة من الخارج حتى يوم أمس

المواطن - واس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس السبت 776,821 حاجاً، بزيادة بلغت 48,637 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% ، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 751,806 حجاج ، وعن طريق البر 16,621 حاجاً، وعبر البحر 8,394 حاجاً.