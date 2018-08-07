الجوازات: وصول أكثر من 899 ألف حاج إلى المملكة حتى يوم أمس

المواطن - الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية بلغ منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الاثنين 899.348 حاجاً، بزيادة بلغت 57.422 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%.

وأشارت الجوازات، إلى أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 859.649 حاجاً ، وعن طريق البر 30.317 حاجاً، وعبر البحر 9.382 حاجاً.