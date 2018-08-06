الجوازات: وصول 835.487 حاجاً إلى المملكة حتى يوم أمس

المواطن - الرياض

أصدرت قيادة قوات الجوازات للحج بالمديرية العامة للجوازات إحصائية لعدد الحجاج القادمين من الخارج لأداء مناسك الحج منذ بدء القدوم بتاريخ 1 / 11 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 23 / 11 / 1439 هـ وحتى أمس، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية البالغ عددهم 835,487 حاجاً، وذلك بزيادة 54,010 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7% تقريباً.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 803,753 حاجاً، والقادمين عن طريق البر 22,352 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين عبر البحر 9,382 حاجاً.