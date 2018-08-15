الجوهرة الفرنسية على رادار برشلونة

المواطن - محمد سمعة

يهتم نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي أدريين رابيو نجم وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وتألق رابيو مع باريس سان جيرمان في الفترة الماضية، حيث يرغب اللاعب في الرحيل عن النادي الباريسي وخوض تجربة احترافية جديدة ولكن إدارة فريق العاصمة الفرنسية لا تفكر في التفريط في اللاعب.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة رغم أنه يرغب في ضم رابيو، لكنه لن يتسرع للتعاقد مع اللاعب والمُطارد من قبل يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويذكر أن رابيو لم يتواجد مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، لوجود عمالقة في خط وسط منتخب فرنسا مثل نغولو كانتي وبول بوغبا واللاعب ستيفن نزونزي.

تُوج نادي برشلونة بلقب السوبر الإسباني يوم الأحد الماضي وذلك بعد فوزه على نادي إشبيلية بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

نجح برشلونة في التعاقد مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال من صفوف نادي بايرن ميونيخ لمدة ثلاث سنوات، كما نجح النادي الكتالوني كذلك في إتمام تعاقده مع اللاعب البرازيلي أرثر ميلو من صفوف نادي جريميو البرازيلي.

نفى نادي برشلونة رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.