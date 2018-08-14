الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في حجة من قبضة الانقلابيين

المواطن - واس

حرر الجيش اليمني، اليوم، مناطق جديدة بمديرية حيران بمحافظة حجة، شمال البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله: إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأكد المصدر، أن الجيش الوطني يواصل التقدم في مديرية حيران لليوم الثاني على التوالي، وتمكن اليوم من تحرير مناطق جديدة، منها قرى الدنان وآل الزين والخوارية والتي تبعد نحو 4 كم عن مركز المديرية.

و أسفرت المعارك المتواصلة عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية فيما تمكن الجيش من استعادة كميات من الذخائر المتنوعة والعديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

من جانبه أشاد وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، اليوم، بالانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بالتحالف العربي في كل جبهات القتال، وفي مقدمتها جبهات الساحل الغربي ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال خلال لقائه نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح الزنداني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن: إن التضحيات الجسام التي قدمها عناصر القوات المسلحة والمقاومة الشعبية لن تذهب هدرا، لافتًا أنه قد آن الأوان لتطهير كامل التراب اليمني من نجس وعبث الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.