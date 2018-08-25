الجيش اليمني يحرر مواقع إستراتيجية بجبهة الشريجة بتعز

المواطن - متابعة

شنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجومًا واسعًا على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الشريجة بمحافظه تعز، وتمكنت من تحرير مواقع إستراتيجية وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والمعدات.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمني عن رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة وقائد جبهة حماله العميد محمد فريد، قوله: إن قوات الجيش والمقاومة شنت هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمال الشريجة، وتمكنت خلاله من تحرير جبل إسحر الإستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري الإستراتيجي.

وأضاف العميد فريد بأن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وأكد أن استعادة أبطال الجيش الوطني لهذه المواقع سيساهم في تأمين الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحي والسحي بالخط العام والتي هي مغلقة منذ أكثر من أربعة أعوام، كما سيمكن قوات الجيش من تأمين الخط العام الرابط بين الشريجة الراهدة بتعز، وهو ما يمكن قوات الجيش من التقدم بسهولة ويسر.

ولفت قائد جبهة حماله إلى أن المعارك لا تزال مستمرة على بعد (5) كم من الراهدة باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم شمال الخط العام.