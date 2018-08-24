حققت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال قائد الكتيبة السادسة بلواء ١٠٢ قوات خاصة، التابعة للجيش اليمني، المقدم مشعل البيل، إن قوات الجيش حررت العديد من التباب والسلاسل الجبلية باتجاه جبل المصانع و جبل الأسود في مديرية باقم.
وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية /سبتمبر نت/ أن هذا التقدم يأتي بعد أن حررت قوات الجيش قرى آل مغرم بشكل كامل في المديرية، وسيطرت على الطريق الدولي بين باقم وعلب.
وأسفرت المعارك عن تكبد المليشيا الحوثية، عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها،. كما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة ويتقدم في باقم على حساب الانقلابيين
الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة ويتقدم في باقم على حساب الانقلابيين
2018/08/24الساعة 10:27 صباحًا
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس
حققت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، عقب معارك عنيفة خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.
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