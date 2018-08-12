الجيش اليمني يستعيد قرية المشابيح في جبهة الملاحيظ بصعدة

الجيش اليمني يستعيد قرية المشابيح في جبهة الملاحيظ بصعدة

2018/08/12
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن الجيش الوطني في اليمن إحرازه تقدمًا ميدانيًا في محافظة صعدة عقب هجوم ‏مباغت له على مواقع لميليشيا الحوثي في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر على الجنوب الغربي ‏للمحافظة.

وقال ركن توجيه لواء القوات الخاصة العقيد الركن أحمد المصعبي في تصريح نقله المركز ‏الإعلامي للقوات المسلحة اليمني، إن قوات الجيش الوطني، شنت هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله ‏من تحرير قرية المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ والجبال المحيطة بها وتأمينها.

وأضاف العقيد المصعبي، أن الجيش وبتحريره الموقع تمكن من قطع خط إمداد الميليشيات ‏الحوثية القادم من جبل دويب الممتد مع سلسلة جبال مران وصولًا إلى قرية المشابيح وجبال ‏الخرشعي القريبة من سوق الملاحيظ.

وأشار إلى مشاركة مقاتلات التحالف العربي في المعارك التي شنتها ضد الميليشيا ‏وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المتمردين المدعومين من إيران.‏


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