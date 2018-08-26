الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز

أحكمت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة بمحافظه تعز عقب معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة ، قائد جبهة حماله العميد محمد فريد، إن قوات الجيش والمقاومة شنت هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات الحوثية شمال منطقة الشريجة وتمكنت خلاله من تحرير جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري.
وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن استعادة الجيش الوطني لتلك المواقع سيسهم في تأمين عدد من الطرق الحيوية وسيمكن الجيش من التقدم بسهولة.
وأشار قائد جبهة حمالة إلى أن المعارك لا تزال مستمرة على بعد 5 كيلو مترات من الراهدة باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم.