الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز

المواطن - واس

أحكمت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع ‏استراتيجية في جبهة الشريجة ‏بمحافظه تعز عقب ‏معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة ، قائد جبهة حماله العميد محمد فريد، إن قوات ‏الجيش ‏والمقاومة شنت هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات ‏الحوثية شمال منطقة الشريجة ‏وتمكنت خلاله من تحرير ‏جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل ‏الضواري.‏

وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن استعادة الجيش الوطني لتلك ‏المواقع ‏سيسهم في تأمين عدد من الطرق الحيوية وسيمكن الجيش ‏من التقدم بسهولة.‏

وأشار قائد جبهة حمالة إلى أن المعارك لا تزال ‏مستمرة على بعد 5 كيلو مترات من ‏الراهدة ‏باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم.‏