الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز

2018/08/26
الساعة 12:45 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أحكمت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع ‏استراتيجية في جبهة الشريجة ‏بمحافظه تعز عقب ‏معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.‏
وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة ، قائد جبهة حماله العميد محمد فريد، إن قوات ‏الجيش ‏والمقاومة شنت هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات ‏الحوثية شمال منطقة الشريجة ‏وتمكنت خلاله من تحرير ‏جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل ‏الضواري.‏
وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن استعادة الجيش الوطني لتلك ‏المواقع ‏سيسهم في تأمين عدد من الطرق الحيوية وسيمكن الجيش ‏من التقدم بسهولة.‏
وأشار قائد جبهة حمالة إلى أن المعارك لا تزال ‏مستمرة على بعد 5 كيلو مترات من ‏الراهدة ‏باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم.‏

 


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