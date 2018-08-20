الجيش اليمني يسيطر على أهم المرتفعات بسلسلة جبال البياض ‏الاستراتيجية

المواطن - واس

أحكم الجيش الوطني اليمني، فرض سيطرته وبإسناد من قوات التحالف العربي، على أهم المرتفعات ‏الجبلية المهمة في سلسلة جبال البياض الاستراتيجية في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.‏

وقال مساعد قائد محور بيحان المقدم عبد الوهاب بحيبح، إن قوات الجيش استعادت أهم المرتفعات ‏الجبلية في سلسلة جبال البياض الاستراتيجية, بعد معارك مع المليشيا الانقلابية, تكبدت ‏خلالها المليشيا خسائر فادحة.‏

وأضاف القائد العسكري في تصريح نشره موقع /سبتمبرنت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن ‏الجيش فرض سيطرته على مساحات واسعة في جبهة الملاجم تقدر بنحو 18 كيلو مترًا وأحكم ‏سيطرة نارية على مفرق ظهر البياض الاستراتيجي.‏

وأشار قائد محور بيحان، إلى أن المليشيا تكبدت خلال اليومين من المعارك أكثر من ‏‏26 قتيلاً وعشرات الجرحى وعدد من الأسرى, فيما استعاد الجيش آليات وعربات قتالية كانت ‏بحوزة الانقلابيين.‏

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني، قد أطلق السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما ‏تبقى من مديرية الملاجم، وتمكنت اليوم من استعادة أجزاء واسعة تقدر مساحتها بنحو 60 ‏كيلومترًا، حيث بسط سيطرته على جبال الفضحتين والقرض ‏ومنطقة أعشار وجبال ‏الكبار ‏وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض.‏