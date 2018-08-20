الجيش اليمني يسيطر على أهم المرتفعات بسلسلة جبال البياض ‏الاستراتيجية

أحكم الجيش الوطني اليمني، فرض سيطرته وبإسناد من قوات التحالف العربي، على أهم المرتفعات الجبلية المهمة في سلسلة جبال البياض الاستراتيجية في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.
وقال مساعد قائد محور بيحان المقدم عبد الوهاب بحيبح، إن قوات الجيش استعادت أهم المرتفعات الجبلية في سلسلة جبال البياض الاستراتيجية, بعد معارك مع المليشيا الانقلابية, تكبدت خلالها المليشيا خسائر فادحة.
وأضاف القائد العسكري في تصريح نشره موقع /سبتمبرنت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الجيش فرض سيطرته على مساحات واسعة في جبهة الملاجم تقدر بنحو 18 كيلو مترًا وأحكم سيطرة نارية على مفرق ظهر البياض الاستراتيجي.
وأشار قائد محور بيحان، إلى أن المليشيا تكبدت خلال اليومين من المعارك أكثر من 26 قتيلاً وعشرات الجرحى وعدد من الأسرى, فيما استعاد الجيش آليات وعربات قتالية كانت بحوزة الانقلابيين.
وكانت قوات الجيش الوطني اليمني، قد أطلق السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية الملاجم، وتمكنت اليوم من استعادة أجزاء واسعة تقدر مساحتها بنحو 60 كيلومترًا، حيث بسط سيطرته على جبال الفضحتين والقرض ومنطقة أعشار وجبال الكبار وأجزاء واسعة من سلسلة جبال البياض.