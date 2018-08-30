الجيش اليمني يقترب من المزرق ‏ويستعيد 14 قرية في 3 مديريات بصعدة

المواطن - واس

أحكم الجيش اليمني الوطني، سيطرته على ‏عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات ‏بمحافظة صعدة وهي مديريات الظاهر وبكيل المير ‏ورازح.‏

وقال مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله موقع “سبتمبر” ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية “إن الجيش استعاد قرى الصافية، والجريب ، وسوق العلى، والمربح، ‏والقوفعي، ومسه، وجراري، والنظرة، المجرم، وام دحيم‏، وكفات جعوان، والغيفل، والصيخابة، والنكارة”.‏

وفي ذات السياق، أكد مصدر عسكري يمني، أن ‏وحدات من الجيش اليمني، حققت تقدمًا ميدانيًا ‏جديدًا باتجاه المنطقة الواقعة بين محافظتي حجة ‏وصعدة.‏

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تقدمت نحو 3 كيلو‏مترات باتجاه منطقة المزرق الحدودية مع صعدة، و‏أصبحت معه المنطقة تحت السيطرة النارية ‏للجيش، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 عنصرًا من ميليشيا ‏الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في ‏المعارك الدائرة في الجبهة.‏