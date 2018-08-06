الحارس الأفضل في مونديال 2018 يُغازل ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

قرر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، الرحيل عن صفوف البلوز قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل الانضمام لنادي ريال مدريد الإسباني.

وأفاد ESPN أن كورتوا أخبر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي تشيلسي أنه يرغب في ترك البلوز من أجل الانتقال لريال مدريد في صيف العام الحالي مع توجيه النصيحة لإدارة البلوز ببيعه والاستفادة منه ماليًّا.

وفي حال رفض تشيلسي بيع كورتوا والاستفادة منه ماليًّا في صيف العام الحالي، فإن الحارس البلجيكي سيكون من حقه الرحيل عن صفوف تشيلسي بالمجان صيف العام المقبل.

وتألق كورتوا مع منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث احتل المركز الثالث مع منتخب بلاده ونال الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وسبق لكورتوا اللعب في الدوري الإسباني مع نادي أتلتيكو مدريد، حيث نال مع الروخي بلانكوس لقب الدوري الإسباني في موسم 2013- 2014.

وتوجد رغبة مُلحة من كورتوا للانتقال لإسبانيا للتواجد مع أسرته والتي تعيش هناك في مدينة مدريد.

ويرغب ريال مدريد في تعزيز صفوف حراسة مرماه بالتعاقد مع حارس مرمى قوي، خاصة أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بات قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الملكي.

جاء المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي لتدريب نادي ريال مدريد خلفًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.