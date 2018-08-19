الحجر البيطري يمنع دخول 408.211 ماشية خلال 3 أسابيع

المواطن - واس

فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال فرق الحج البيطرية الميدانية بمنافذ العاصمة المقدسة نحو ” 1.093.875 ” من الحيوانات بعد استيفاء الشروط، شملت نحو ” 609.362 ” رأسًا من الماشية ونحو ” 484.513 ” من الخيل والدواجن، خلال الفترة من 13 ذو القعدة وحتى 6 ذو الحجة الجاري، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وأوضح مدير الثروة الحيوانية بفرع الوزارة في مكة المكرمة الدكتور عبدالمانع الخيبري، أن فرق الحج البيطرية الميدانية في المنافذ المختلفة منعت نحو دخول ” 408.211 ” من الحيوانات ” 94.534 ” رأسًا من الماشية و ” 313.677 ” رأسًا أخرى.

وبين الدكتور الخيبري أن أسباب عدم الفسح تمثلت في وجود أمراض متعلقة بالماشية شملت الجدري والجرب والخراريج ومرض السل الكاذب، والهزال الشديد، ولمخالفة البعض لنظام الرفق بالحيوان (نفوق – تكديس)، إضافة إلى أن الدواجن لا تحمل أذونات تنقل، موضحًا أن الإبل تم منع دخولها خلال موسم الحج .

ووضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط رئيسة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بداية بالمتابعة من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح المواشي، والتوقيع على التعهد العام بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، وسحب العيّنات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وإصدار شهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، إضافة إلى التفتيش من قِبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل العاصمة المقدّسة.