الحج الذكي.. مبادرة لتسهيل أداء المناسك على ضيوف الرحمن

المواطن - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، مبادرة “حج ذكي” التي تنفذها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومساعدتهم على أداء مناسكهم بطريقة سلسة ومريحة، كما أطلق سموه مبادرة توحيد شعار مشغلي الشبكات ليكون تحت اسم “العالم في قلب المملكة”.

وقال الأمير خالد الفيصل بهذه المناسبة :” أتقدم باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بالشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نظير الجهود التي تبذلها للارتقاء بالخدمات المقدمة خاصة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وجدد سمو أمير منطقة مكة المكرمة التأكيد على أهمية البدء في الخطوات التنفيذية لتكون مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مناطق ذكية، وأن يعمل الجميع على الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصديها.

من جهته أوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، أن مبادرة “حج ذكي” تقدم خدمات رقمية تضم أبرز التطبيقات التفاعلية، والتي تتضمن تحديد مواقع المناسك، ومساعدة الحاج على الاستفادة من التقنية في معرفة خطوات انتقاله بين المشاعر، فضلاً عن إرشادات وأدلة تقنية وتطبيقات صحية.

وأشار المهندس السواحة إلى أن مبادرة “حج ذكي” تضم إلى جانب التطبيقات الحكومية ذات الأسلوب التقني المتطور المفيد للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تطبيقات أخرى تسهل على الحجاج تحديد مواقع المخيمات، ومراكز بيع شرائح الاتصالات، والبريد.