الحزم .. شعاره المفاجآت وعازم على التألق

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي الحزم في الفترة الأخيرة في التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2018-2019 بعد أن احتل المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي.

وكان الحزم تأهل رفقة نادي الوحدة إلى الدوري السعودي للمحترفين، ليبدأ الفريقان رحلة الكفاح والتألق وإثبات أنهما قدما من أجل المنافسة والبقاء في دوري المحترفين لعدة مواسم وليس التواجد كضيف شرف لمدة موسم واحد فقط.

ويواجه نادي الحزم، فريق أوسييك الكرواتي وديًا وذلك ضمن مباراة تحضيرية للفريق من أجل الموسم الجديد.

ويذكر أن الحزم سيخوض أول مباراة له في الدوري السعودي أمام نادي الوحدة في الـ30 من شهر أغسطس الجاري، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ويأمل نادي الحزم في الاستمرار في التعاقد مع الصفقات والتي يحتاجها الفريق، حتى يقدم مستويات مميزة وقوية في الموسم الجديد.

وكان الحزم احتل المركز الثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي الوحدة صاحب المركز الأول.

وإذا نجح الحزم خلال أول 3 جولات من تحقيق الفوز في مباراتين على الأقل أو الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة فسيكتب نفسه كأحد الأندية المنافسة من ضمن 18 فريقًا على نيل لقب الدوري السعودي للنجوم.

وكان الهلال تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2017-2018، على حساب الأهلي صاحب المركز الثاني.