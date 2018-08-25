الحصيني يتوقع تقدم الفاصل المداري شمالًا ويوضح معنى ذلك

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، تقدم الفاصل المداري شمالًا.

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن ذلك يعني تحسن فرصة الأمطار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى الباحة وعسير ونجران وجازان.

وتابع الحصيني أن هذا يأتي مع وجود تلميحات جوية “وهي بعيدة نوعًا ما” تجاه مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وربما تمتد إلى حائل.