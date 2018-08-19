الحظ السيئ يُلاحق رامون دياز

المواطن - مروة نبيل

فشل المدرب الأرجنتيني رامون دياز في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الهلال في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الهلال بهدفين مقابل هدف في السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب “كوينز بارك رينجرز” بالعاصمة البريطانية لندن.

وتُعد مباراة السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة، هي الكلاسيكو السعودي الثاني الذي يخسره المدرب الأرجنتيني رامون دياز، في بداية مهمته الرسمية.

وكان المدرب الأرجنتيني رامون دياز قد بدأ مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بخسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2016/ 2017.

وأُقيل الأرجنتيني رامون دياز من تدريب الزعيم، شهر فبراير الماضي، بعد الظهور بمستوى سيئ في دوري أبطال آسيا، ليعود مجدداً إلى الدوري السعودي عبر العميد، ويخسر أولى مبارياته أمام فريقه القديم في لندن.