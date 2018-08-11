الحقباني يطلع على التقنيات الأمنية في جمرك مطار الملك عبدالعزيز

المواطن - واس

تفقد محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، جمرك مطار الملك عبدالعزيز بجدة للوقوف على العمل الجمركي والخدمات الجمركية المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وتضمنت جولة الحقباني الاطلاع على سير العمل في جميع الأقسام الجمركية العاملة في صالات الحجاج، والتقى خلال الجولة بمنسوبي الجمرك وحثهم على بذل أقصى الجهود وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مبينًا لهم أهمية الدور الذي يقومون به نحو الوطن ومقدراته، كما حثهم على توحيد الجهود المبذولة والإسهام مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية في إنجاح خطة موسم الحج بالتعاون والتنسيق معهم وتحقيق العمل التكاملي، بما يُحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما اطّلع خلال الجولة على مدى فاعلية التقنيات الأمنية التي وفرتها الجمارك السعودية في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية بما في ذلك جمرك مطار الملك عبدالعزيز، التي تُسهم في سهولة ومرونة الإجراءات الجمركية مع قدرتها الفائقة على كشف أي من الممنوعات وكل ما به الإضرار بالوطن.