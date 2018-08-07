الحكم لصالح 273 موظفاً بمیاه القصيم بالحصول على بدل سكن
بعد 30 عاما من المطالبة..

الحكم لصالح 273 موظفاً بمیاه القصيم بالحصول على بدل سكن

2018/08/07
الساعة 10:09 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - القصيم

أصدرت الهیئة العلیا لتسوية الخلافات العمالیة بالقصیم قراراً بأحقیة 273 موظفاً من التشغیل الذاتي بفرع المیاه بالقصیم في الحصول على بدل سكن.

ويأتي هذا القرار بعد أن ظل الموظفون يطالبون الفرع بذلك لأكثر من 30 عاماً مضت.

واستندت الهیئة في القضیة بالحكم لصالح الموظفین، على لائحة الجزاءات والمكافآت في برنامج تشغیل وصیانة المیاه التابع لمصلحة القصیم التي نصت على أن يُصرف للعامل سنوياً في حال عدم تأمین سكن له ما يعادل أجر ثلاثة أشهر، على ألا يقل عن 8 آلاف ولا يزيد على 30 ألفاً.

وعقدت وزارة البیئة والمیاه والزراعة اجتماعاً لصرف المستحقات وتعديل لائحة الجزاءات والمكافآت، وبقیة لوائح برامج التشغیل والصیانة.


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